Сен-Дени, Франция, 14 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Франции в матче четвёртого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Fifa.com Лука Модрич

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, реализовав пенальти на пятой минуте.

На сегодняшний день сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место в группе. Сборная Франции идёт на четвёртом месте с двумя очками.

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