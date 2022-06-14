Москва, 14 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Начало недели оказалось волатильным, но не таким болезненным для рынка нефти в сравнении с финансовыми рынками, которые пережили полноценный обвал, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Bashneft.ru Добыча нефти

«После краткосрочного падения под отметку $119 за баррель нефть марки Brent резко отскочила во второй половине дня и даже закрылась в небольшом плюсе, над уровнем $122.

Сегодня, 14 июня, котировки нефти Brent развивают восходящий импульс, тестируя зону $123 и, таким образом, снова тяготея к верхней границе диапазона.

Турбулентность мировых рынков задевает сырьевой сегмент, но лишь по касательной — на текущих уровнях Brent довольно апатично реагирует как на глобальное бегство от рисков, так и на приступы покупок доллара, который вчера достиг новых 20-летних максимумов.

Из Китая поступают противоречивые сигналы в контексте эпидемиологической обстановки, но в целом игроки настроены довольно оптимистично и делают ставки на восстановление спроса на энергоносители.

Тем временем, главным фактором, удерживающим цены на максимумах, является неопределенность с выбывающими поставками из России, которые порождают опасения дефицита предложения.

Эти страхи способны не только удержать котировки на высоких позициях, но и обусловить продолжение роста в кратко- и среднесрочной перспективе при условии, что угроза мировой рецессии не станет реальностью.

На данный момент главная задача быков — отстоять уровень $123, за которым следуют достигнутые на прошлой неделе пики в районе $124,40. В случае фиксации прибыли Brent первым делом отправится под $120», — считает эксперт.

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