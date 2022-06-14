Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 13 июня завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5%, до $122,24. Покупателям удалось поднять цену с уровня $118,71, сохранив бычий тренд, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти drpepperscott230

Активные продажи фьючерсов на нефть начались 10 июня, после выхода инфляционного отчета в США за май. Инвесторы были обеспокоены высокой инфляцией и растущими признаками движения экономики США к рецессии.

Для борьбы с инфляцией ФРС придется прибегнуть к агрессивным мерам, чего опасаются инвесторы. А ралли доллара сдерживает покупателей в нефти.

Сильный доллар означает, что товары, номинированные в долларах США, становятся дорогими для международных покупателей.

Сегодня, 14 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $122,34. Бычий тренд остается в силе. Ожидается консолидация в диапазоне $121-124.

В центре внимания участников рынка находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Событие запланировано на 15 июня.

Также стоит следить за новостями из Китая. На прошлой неделе Пекин и Шанхай вновь ввели ограничения, поскольку количество случаев заражения COVID-19 снова выросло.

Новый очаг вспышки коронавируса выявлен в одном из баров престижной части района Чаоян.

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