Москва, 14 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Центральный банк России предлагает клиентам кредитных учреждений новый способ для защиты от действий мошенников — граждане должны будут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, сообщается 14 июня на сайте регулятора.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Заёмщики должны будут зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Таким образом, злоумышленники не смогут оформлять на них кредиты, а граждане обезопасят себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем.

В ЦБ отметили, что новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан России, включая копии паспортов, логины, пароли и т.д. Регулятор уже подготовил необходимые законодательные предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, следование нескольким простым правилам позволит гражданам обезопасить себя и свои средства на банковской карте от мошенников.

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