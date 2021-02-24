Москва, , 11:04 — REGNUM Следование нескольким простым правилам позволит гражданам обезопасить себя и свои средства на банковской карте от мошенников. Так, в частности, следует завести отдельную карту для покупок онлайн. Такой совет дал руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

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Эксперт добавил, что при использовании для покупок кредитной карты не стоит оформлять её с большим лимитом. А хранить основную часть своих средств лучше на отдельном расчётном счёте, подчеркивает специалист.

Также уберечься от злоумышленников поможет надёжная антивирусная программа, а также внимательность самого владельца карты при совершении онлайн-покупок.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на усилия банков по внедрению новых средств защиты, позволяющие выявлять мошеннические операции, злоумышленники очень изобретательны.

«Поэтому гарантированно противостоять им можете только вы сами: действуйте осознанно и скептически относитесь к любым сообщениям и входящим звонкам», — подчеркнул в беседе с ТАСС Денис Камзеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке предупредили владельцев банковских карт о новой схеме хищения денег, которую придумали телефонные мошенники. Так, преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и информируют владельцев банковских карт, что в их отношении якобы возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Такая схема является попыткой получить персональные данные клиентов банка, информацию о платёжных картах, сведения о совершенных операциях.