Москва, 14 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты Росгвардии помогли обнаружить замаскированные позиции украинских националистов на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Военнослужащие Росгвардии проводили воздушную разведку с помощью беспилотников и нашли огневые позиции миномётной батареи и два грузовых автомобиля ВСУ.

В других населённых пунктах с помощью беспилотников были выявлены фортификационные сооружения, расположение командного пункта, замаскированная позиция танка и командно-штабной машины ВСУ.

Кроме того, беспилотники помогли бойцам Росгвардии скорректировать огонь артиллерии по выявленным позициям пехоты ВСУ. Цели были уничтожены.

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