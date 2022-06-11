Луганск, , 16:29 — REGNUM Крупный схрон оружия вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили спецназовцы Росгвардии в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе ведомства.

Схрон оружия Https://rosguard.gov.ru

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Так, на брошенных украинских позициях обнаружено пять ракет ПТУР «Фагот», огнемёт украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатомётам, два автомата Калашникова, 15 гранат, более 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанцию и жесткий диск.

Один из местных жителей рассказал росгвардейцам, что военнослужащие ВСУ занимали одно из частных домовладений — там спецназовцы обнаружили гранатомёт финского производства, боеприпасы к стрелковому оружию и форму ВСУ.

В ещё одном населённом пункте ЛНР в зернохранилище найдено девять гранатометов, 64 снаряда калибра 122-мм и 26 гранат.