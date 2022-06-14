Луганск, 14 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 23 украинских боевика и три бронетранспортера, сообщили 14 июня в ведомстве.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 620 боеприпасов.

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