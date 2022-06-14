Донецк, , 10:40 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 620 боеприпасов. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 620 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, и т. ч. ребенка (мальчика) 2011 г. р», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате произведенных 13 июня украинскими боевиками обстрелов Донецка получили повреждения пять больниц, включая роддом и две центральные городские больницы.

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