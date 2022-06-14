Донецк, 14 июня 2022, 10:40 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 620 боеприпасов. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, в результате произведенных 13 июня украинскими боевиками обстрелов Донецка получили повреждения пять больниц, включая роддом и две центральные городские больницы.
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