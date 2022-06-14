Берлин, 14 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Делегацию торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана ожидают на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 14 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Будет делегация ТПП Афганистана», — сказал Кабулов ТАСС.

Ранее дипломатический источник рассказал агентству, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в экономическом форуме. Гарвал назначен временным афганским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня.

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