Санкт-Петербург, 12 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Летчик Константин Ярошенко, отбывавший наказание в американской тюрьме, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) расскажет о притеснениях «диктатуры либерализма», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

«Одной из секций, одной из тем обсуждения форума станет как раз тема «либерального тоталитаризма», диктатуры либерализма глазами российских соотечественников, которые на себе почувствовали все «прелести» этой идеологии. Специальным гостем этой секции станет Константин Ярошенко», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Путин 17 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022.