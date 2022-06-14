Москва, 14 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4). Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Mironov.ru Сергей Миронов

«В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту. Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там все ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам», — заявил Миронов.

И это касается не только конкретной лаборатории BSL-4, но других исследовательских центров в Казахстане и сопредельных странах, убежден парламентарий.

Накануне киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований обратились к президенту Казахстана Токаеву с предложением запретить строительство этого объекта. В подобных лабораториях хранятся и изучаются микробы, вызывающие инфекции, которые приводят к летальному исходу и на сегодняшний день не имеют лечения, например вирусы Эбола и Марбург.

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