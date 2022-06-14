В Госдуме настаивают на доступе ученых из РФ в биолабораторию в Казахстане
Москва, 14 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4). Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту. Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там все ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам», — заявил Миронов.
И это касается не только конкретной лаборатории BSL-4, но других исследовательских центров в Казахстане и сопредельных странах, убежден парламентарий.
Накануне киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований обратились к президенту Казахстана Токаеву с предложением запретить строительство этого объекта. В подобных лабораториях хранятся и изучаются микробы, вызывающие инфекции, которые приводят к летальному исходу и на сегодняшний день не имеют лечения, например вирусы Эбола и Марбург.
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