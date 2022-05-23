Нур-Султан, , 00:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О биологической безопасности». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Биологическая лаборатория

В пресс-службе также сообщили, что президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности». Тексты обоих документов были опубликованы на портале правовой информации.

Министр здравоохранения страны Ажар Гиният ранее сообщила, что законами были определены основные биологические угрозы. Ими являются природные очаги наиболее опасных болезней (туляремия, геморрагические лихорадки), ввоз инфекций, нарушения требований при работе с патогенными биоагентами, воздействия на источники повышенной опасности при чрезвычайных ситуациях, акты терроризма и недостаток квалифицированных кадров в сфере биобезопасности.

Введённые законы предусматривают создание центра, который должен обеспечить взаимодействие между ведомствами и госорганами по данному вопросу. Также в этом центре будут собирать и анализировать данные, чтобы вырабатывать меры для предотвращения угроз.

Напомним, ранее в ряде СМИ сообщили, что в Казахстане находятся биолаборатории США. Известно, что в республике строится новая американская лаборатория с четвёртой (максимальной) степенью защиты.

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