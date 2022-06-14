Москва, 14 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Из-за беспрецедентной экономической войны в связи с введёнными против страны западных санкций Россия в настоящее время находится в нелёгкой ситуации. Об этом сегодня, 14 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Но, по его словам, такая ситуация подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами, к поиску новых механизмов финансовых взаиморасчётов.

«Ситуация нелёгкая, скорее её можно охарактеризовать как тяжёлую, но нет худа без добра. При этом неминуемо ослабевает роль резервных валют, роль доллара и евро, — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия добьётся всех поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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