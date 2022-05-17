Москва, , 10:56 — REGNUM Россия добьётся всех поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков выразил уверенность, что России одержит победу в ходе спецоперации на Украине.

«Мы победим и добьёмся всех целей», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отмечал, что все стороны конфликта хотят избежать прямого столкновения между Россией и НАТО.

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