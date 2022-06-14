Вашингтон, 14 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Планы президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов, ИА REGNUM Джо Байден

«Президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, издание The Hill сообщало, что американский лидер сообщил экс-президенту США Бараку Обаме о своих планах выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Байден остаётся самым вероятным кандидатом на выдвижение от Демократической партии, несмотря на основательное снижение рейтингов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп обвинил спецкомитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия в январе 2021 года, в попытке не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.