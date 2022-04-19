Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на пост на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Hill.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание ссылается на два источника, рассказавших, что действующий американский президент проинформировал экс-президента Барака Обаму о планах пойти на второй срок.

«Хочет баллотироваться, и он чётко сообщает всем», — приводит издание слова одного из собеседников, пересказавших содержание разговора Байдена и Обамы.

Источник также пояснил, что Байден остаётся наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, несмотря на снизившийся рейтинг. В партии полагают, что он единственный, кто может победить на выборах Дональда Трампа.