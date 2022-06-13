Вильнюс, 13 июня, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Литва передаст 110 противодроновых ружей EDM4S Sky Wiper армии Киева, сообщил в соцсети литовский журналист Андрюс Тапинас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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Вооружения будут доставлены в скором времени, их стоимость составляет €1,5 млн, добавил он.

На юго-востоке Литвы проходят учения «Твердый щит» интегрированных в систему минобороны страны добровольческих военизированных подразделений. С ними участвуют аналогичные отряды, специально прибывшие из Латвии и Эстонии.