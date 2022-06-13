Берлин, 13 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Власти ФРГ планируют выделить до €10 млрд на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей «Газпрому», пишет 13 июня Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Власти ФРГ готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения «Газпрома», которое находится сейчас под контролем энергетического регулятора страны», — отмечается в сообщении.

Банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере 5 — 10 млрд евро на «спасение Gazprom Germania». Причем помощь может быть предоставлена уже на этой неделе.

Данная сумма может помочь стабилизировать положение компании и обеспечить ей надежность поставок после того, как РФ ограничила поставки Gazprom Germania.