Вашингтон, 13 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. США могут столкнуться с остановкой атомных реакторов, если РФ прекратит поставки обогащённого урана, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

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Многие реакторы в Европе и США производятся и комплектуются в России. Если конфликт не разрешится в ближайшее время, то многие АЭС на Западе придётся остановить, отмечает издание.

При таком развитии событий в США может не хватить мощностей для потребительского спроса на электроэнергию.