Москва, 13 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска ЛНР. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

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«Также поражены 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей», — отмечается в сообщении.