Пекин, 13 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость может вырасти, передает 13 июня Bloomberg.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

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Китай является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. Страна в последнее время постепенно стала наращивать спрос. В нефтегазовой компании CNPC (КНР) спрогнозировали, что в III квартале 2022 г. Китай сможет увеличить потребление нефти на 12%. Из-за этого страны-участники ОПЕК+ собираются нарастить добычу топлива.

В Китае также постепенно ослабевают коронавирусные ограничения, что может привести к росту деловой активности, из-за чего спрос вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, отмечается в сообщении.