Донецк, 13 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:10 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Доломитное: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:55 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:05 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли из БМ-21 «Град» Кировский район Донецка.