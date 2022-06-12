Москва, 12 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настоятельно рекомендовал экс-главы МИД Польши Радославу Сикорскому пройти обследование у психиатра.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По убеждению спикера Госдумы, именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать её, обеспечив безъядерный статус страны.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», — указал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Сикорский призвал передать Украине ядерное оружие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что польские политики «угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия».