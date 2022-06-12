Москва, 12 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Матери содержащихся в России украинских военнопленных стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину. Об этом 12 июня рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Москалькова

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«Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — отметила она.

Такие же обращения поступили от двух пленных. «Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», — добавила она.