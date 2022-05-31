Донецк, 31 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, будет максимально открытым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он добавил, что будут приглашены представители других стран, в том числе западных.

«Мы его [процесс] сделаем максимально открытым, пригласим и международные организации, представителей других стран, в том числе западных», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов предложил отправить пленных боевиков украинских подразделений, которые не будут расстреляны по приговору суда, на «самые чёрные и тяжёлые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса». Он также добавил, что место для них найдётся и в крымской колонии, где их ждёт «тёплый» приём, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь».

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что судьбу киевских боевиков, которые сдались на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, должен решить суд.

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