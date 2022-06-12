Донецк, , 12:36 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке обесточена шахта им. Скочинского. Об этом 12 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Из-за обстрелов ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Скочинского. На предприятии удалось провести эвакуацию персонала», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецк снарядами калибра 152 мм.

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