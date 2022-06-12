Москва, , 12:25 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 201 самолет и 130 вертолетов. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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«1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

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