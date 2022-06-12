Кишинёв, 12 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днем России и выразил убежденность, что между странами будет восстановлено стратегическое партнерство.

Totalmedia.md Игорь Додон

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«Уверен, что вопреки всем перипетиям … нам удастся восстановить былое стратегическое партнерство в полной мере в интересах народов обеихстран. По случаю праздника от души желаю РФ и россиянам благополучия и процветания. Убежден, что многовековые узы дружбы … никому не разрушить», — написал он в Telegram-канале.

Он также поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан РФ с Днем России, отметив, что Молдавию с Россией связывают столетия дружбы и сотрудничества.