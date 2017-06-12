В России 11 июня 2022 года начались трехдневные выходные, за которыми последует четырехдневная рабочая неделя. Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Поскольку в 2022 году дата выпадает на воскресенье, выходные продлятся до понедельника, 13 июня, включительно.

В регионах запланировано и уже проходят множество мероприятий. Одним из самых заметных станет большой праздничный концерт с участием российских исполнителей на Красной площади.

Впервые за долгие годы День России готовятся встречать освобождённые Мелитополь и Бердянск.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.