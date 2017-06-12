Забайкалье посвятило Дню России молодежный форум с участием жителей ДНР
Межнациональный молодежный форум «Забайкалье — территория дружбы» прошел в Забайкальской краевой филармонии 11 июня, накануне Дня России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он объединил всю активную молодежь региона. В числе спикеров форума были представители общественных организаций, бизнеса и государственных структур Забайкальского края.
На полях форума участники смогли подробно обсудить актуальные межнациональные вопросы, принять участие в дискуссии «Гибридная война и фактор экстремизма» и мини-лекториях.
Также забайкальские студенты в форме телемоста пообщались с руководством администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики и волонтёрами. Во время телемоста речь шла о том, как живет город с момента объявления ДНР о своей независимости.
В Запорожской области отметят День России
День России пройдет в Запорожской области под девизом «Мы хотим быть Россией». Об этом 11 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
В калужском Малоярославце открылся фестиваль «Россия — наш единый дом»
В седьмой раз в городе в Городе воинской славы Малоярославец Калужской области 11 июня открылся фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». В 2022 году фестиваль приурочен ко Дню России. Ежегодно его участниками становится не менее 2000 человек. Об этом сообщает региональное министерство внутренней политики и массовых коммуникаций.
В России 12 июня состоится день массовой закладки кораблей для ВМФ
В День России, который отмечается 12 июня, церемония массовой закладки шести боевых кораблей для российского Военно-Морского Флота (ВМФ) пройдет на ведущих судостроительных предприятиях нашей страны. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дипломаты Украины пытались сорвать в Венгрии концерт ко Дню России
Концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, который прошел в Российском культурном центре в Будапеште в преддверии Дня России, попытались сорвать сотрудники украинского посольства в Венгрии.
Барнаул. В 2022 году на День России фейерверк запустят над акваторией Оби. Полюбоваться красочными залпами можно будет с набережной, из Нагорного парка и с противоположной стороны реки.