11 Июня
 
11:12

Забайкалье посвятило Дню России молодежный форум с участием жителей ДНР

Межнациональный молодежный форум «Забайкалье — территория дружбы» прошел в Забайкальской краевой филармонии 11 июня, накануне Дня России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он объединил всю активную молодежь региона. В числе спикеров форума были представители общественных организаций, бизнеса и государственных структур Забайкальского края.

На полях форума участники смогли подробно обсудить актуальные межнациональные вопросы, принять участие в дискуссии «Гибридная война и фактор экстремизма» и мини-лекториях.

Также забайкальские студенты в форме телемоста пообщались с руководством администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики и волонтёрами. Во время телемоста речь шла о том, как живет город с момента объявления ДНР о своей независимости.

11:09

В Запорожской области отметят День России

День России пройдет в Запорожской области под девизом «Мы хотим быть Россией». Об этом 11 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

11:05

В калужском Малоярославце открылся фестиваль «Россия — наш единый дом»

В седьмой раз в городе в Городе воинской славы Малоярославец Калужской области 11 июня открылся фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». В 2022 году фестиваль приурочен ко Дню России. Ежегодно его участниками становится не менее 2000 человек. Об этом сообщает региональное министерство внутренней политики и массовых коммуникаций.

11:01

В России 12 июня состоится день массовой закладки кораблей для ВМФ

В День России, который отмечается 12 июня, церемония массовой закладки шести боевых кораблей для российского Военно-Морского Флота (ВМФ) пройдет на ведущих судостроительных предприятиях нашей страны. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

10:02

Дипломаты Украины пытались сорвать в Венгрии концерт ко Дню России

Концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, который прошел в Российском культурном центре в Будапеште в преддверии Дня России, попытались сорвать сотрудники украинского посольства в Венгрии.

9:56

Барнаул. В 2022 году на День России фейерверк запустят над акваторией Оби. Полюбоваться красочными залпами можно будет с набережной, из Нагорного парка и с противоположной стороны реки.