Луганск, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки в столкновениях с подразделениями ЛНР украинские войска потеряли 25 человек, 4 бронетранспортера и 6 единиц автомобильной техники. Об этом 12 июня сообщает Народная милиция ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки ВСУ потеряли 33 человека.