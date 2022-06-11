Вашингтон, 12 июня, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Интересы России следует учитывать при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине, чтобы не допустить превращения этой страны в китайский форпост. Об этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в опубликованном 11 июня интервью британской газете The Sunday Times.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

По его словам, вопрос сейчас заключается в том, как закончить конфликт на Украине.

«По его завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — сказал Киссинджер.

Он заявил также о важности сохранения НАТО. По его словам, этот альянс «отражает сотрудничество между Европой и Америкой», но нужно признать и то, что на Ближнем Востоке и в Азии грядут «большие события».

Киссинджер добавил, что в ситуации с Украиной страны НАТО, вспомнив о старых угрозах, очень хорошо проявили себя.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Киссинджер заявил, что игнорировать роль России в мире непродуктивно, как и продолжать воевать с ней при помощи Украины.

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