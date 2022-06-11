Гагра, Абхазия, , 23:43 — REGNUM Математик Наур Нармания победил во втором туре выборов в парламент Абхазии в Сухумском восьмом избирательном округе. Об этом сообщили 11 июня в избирательном штабе Нармании.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После подсчёта голосов на всех четырех участках округа стало ясно, что Нармания одержал победу. Предварительные итоги выборов абхазский ЦИК огласит 12 июня.

«Во втором туре выборов в парламент в восьмом Сухумском округе победу одержал Наур Геннадьевич Нармания», — сказал ТАСС представитель штаба.

31-летний Нармания — главный специалист управления образования администрации Сухуми. Также он работает в одной из столичных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 26 марта в Абхазии выбрали 33 из 35 парламентариев. В двух округах потребовались повторные выборы. В мае бывший премьер-министр Леонид Лакербая победил в повторном голосовании в Гудаутском округе №18.

Читайте также: Бывший премьер-министр Абхазии победил на повторных выборах в парламент