Гагра, Абхазия, 15 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Победу на повторных выборах по Гудаутскому избирательному округу № 18 в Абхазии одержал бывший премьер-министр этой республики Леонид Лакербая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на члена предвыборного штаба.

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Сообщается, что центральная избирательная комиссия Абхазии намерена огласить предварительные итоги голосования 15 мая в 12:00 часов (мск).

«В Гудаутском избирательном округе № 18 в субботу прошли повторные выборы депутатов Народного собрания — парламента Республики Абхазия. Леонид Лакербая одержал победу, набрав на 304 голоса больше, чем его оппонент Беслан Таркил», — приводит информационное агентство слова члена штаба.

Ранее сообщалось, что в Абхазии по итогам первого и второго туров 12 марта и 26 марта были выбраны 33 депутата из 35. 12 апреля новый созыв парламента приступил к работе. При этом в Сухумском округе №8 и Гудаутском округе № 18 были назначены повторные выборы, так как ни один из кандидатов не набрал в этих округах нужного числа голосов.