Гагра, Абхазия, 11 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Математик Наур Нармания победил во втором туре выборов в парламент Абхазии в Сухумском восьмом избирательном округе. Об этом сообщили 11 июня в избирательном штабе Нармании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

После подсчёта голосов на всех четырех участках округа стало ясно, что Нармания одержал победу. Предварительные итоги выборов абхазский ЦИК огласит 12 июня.

«Во втором туре выборов в парламент в восьмом Сухумском округе победу одержал Наур Геннадьевич Нармания», — сказал ТАСС представитель штаба.

31-летний Нармания — главный специалист управления образования администрации Сухуми. Также он работает в одной из столичных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 26 марта в Абхазии выбрали 33 из 35 парламентариев. В двух округах потребовались повторные выборы. В мае бывший премьер-министр Леонид Лакербая победил в повторном голосовании в Гудаутском округе №18.

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