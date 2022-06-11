Путин упростил получение доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров
Москва, 11 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение процедуры назначения доплаты к пенсии для шахтёров и лётчиков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.
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Закон оптимизирует процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
Кроме того, закон оптимизирует обмен информацией, необходимой для установления пенсий и иных социальных выплат.
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