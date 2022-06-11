Москва, 11 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Федеральный закон, денонсирующий соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Yarregion.ru Владимир Путин

Закон вступит в силу 30 июня 2022 года, а соглашение прекратит действовать 1 января 2023 года. Положения «пенсионного» соглашения СНГ, подписанного ещё в 1992 году, не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» СНГ и не позволяют гражданам «в полном объёме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию», говорилось в пояснениях к документу.

Россия подписала с рядом стран, в том числе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, новые соглашения в области пенсионного обеспечения. Таким образом, граждане СНГ обеспечиваются пенсиями либо в соответствии с новыми соглашениями, либо в соответствии с национальным законодательством.

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