Москва, 11 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Организаторы информационного проекта «ZA Правду», Федеральный информационно-политический журнал «Персона Страны» наградил корреспондента ИА REGNUMТатьяну Стоянович за материалы о ходе специальной военной операции России на Украине и в Донбассе.

ИА REGNUM

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Редакционная коллегия журнала отметила третьим призом работы корреспондента, опубликованные на сайте ИА REGNUM по материалам, собранным во время поездки на Донбасс с 28 по 30 марта.

Напомним, что визит российских и иностранных журналистов на Донбасс организовали министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и журнал «Персона страны».