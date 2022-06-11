Москва, , 13:51 — REGNUM О своем желании вернуться на российский рынок, когда нормализуется политическая ситуация, сигнализируют многие компании из ФРГ, которые ранее его покинули. Об этом 11 июня рассказал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

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«Многие компании, которые были вынуждены заявить о своем уходе из нашей страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Также Тяпкин добавил, что Москва, со своей стороны, посылает им сигнал о том, что Россия не выгоняет германский бизнес и не хочет закрывать перед ним двери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае остановки поставок зерна с Украины в Азии и Африке может начаться голод, что, в свою очередь, может стать причиной нестабильности в политической сфере.