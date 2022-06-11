Сингапур, , 13:36 — REGNUM По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в случае остановки поставок зерна с Украины в Азии и Африке может начаться голод, что, в свою очередь, может стать причиной нестабильности в политической сфере. Он заявил об этом 11 июня в ходе выступления на форуме в Сингапуре.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что, как он считает, дефицит продуктов питания станет причиной политической нестабильности, в результате которой могут быть свергнуты правительства многих стран.

«Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска.