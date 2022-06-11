Донецк, , 11:39 — REGNUM Вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей гаубиц M-777, поставленных Киеву из США. Об этом 11 июня сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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«Круглосуточно, почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши ВС отвечают, это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть те самые «три топора», те самые «три семерки» (дальнобойные гаубицы M-777), поставленные из США», — передает его слова РИА Новости.

Ранее США поставили M-777 калибра 155 мм, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, в результате чего гибли мирные жители.