Москва, 11 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе н. п. Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Владислав Осипов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс ПВО С-400

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Также сбито: 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Ильичевка, Красное, Чкаловское, Заводы, Малые Проходы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха Харьковской области, Васильевка, Стаханов, Теплогорск Луганской Народной Республики», — отметил он.

Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.