Москва, 11 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Кроме того, за минувшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 5 огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Волчеяровка, Малорязанцево, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск ЛНР.

«Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки Донецкой Народной Республики», — отметил он.