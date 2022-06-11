Луганск, , 09:15 — REGNUM На заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы 300−400 военных ВСУ, заявил 11 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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По его словам, с боевиками на заводе «Азот» налажен контакт, сейчас ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.

«Украинским боевикам на заводе «Азот» гарантируют жизнь, если они выпустят мирных жителей и сдадутся в плен», отметил он.