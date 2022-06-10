Таранто, Италия, 10 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Власти ЕС и Италии должны приложить все усилия, чтобы поддержать граждан «в период суровой рецессивной фазы», заявил 10 июня лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер страны Джузеппе Конте.

(сс) European Parliament Джузеппе Конте

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Следует противостоять падению реальных доходов граждан, сказал Конте.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.