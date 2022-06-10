Москва, 10 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,9%, до 57,03 рубля. Евро теряет 4,68%, откатываясь до 60,33 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«Впрочем, российская валюта торгуется ниже внутридневных максимумов — еще полчаса назад укрепление было существенно более значительным. Сейчас же, в преддверии длинных выходных спекулянты предпочитают фиксировать прибыль.

Решение ЦБ РФ по ставке оказалось более умеренным, чем ожидалось, ставка снижена всего на 1,5 процентного пункта, то есть до 9,5% годовых, уровня, на котором она находилась накануне начала специальной военной операции.

На этом фоне рубль резко усиливался, отыгрывая, кроме того, также улучшение экономических прогнозов и рост цен на нефть.

Скорее всего, после выходных рубль попытается сходить в район 55-56 рублей за доллар, если, конечно, не появится резко-негативных новостей», — предполагает эксперт.

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