Москва, , 13:05 — REGNUM Не сумев удержаться над уровнем 60 руб., пара доллар/рубль продолжает планомерное снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Президент РФ Владимир Путин отменил обязательную продажу валютной выручки, и теперь объем продаж будет определять правительственная комиссия. Но эта новость осталась практически без внимания — доллар лишь отыграл внутридневные потери, но не смог выйти в плюс.

Открывшись сегодня, 10 июня, на уровне 59 руб., котировки в моменте уходили под отметку 55 руб., после чего отскочили в район 57,80 руб., сократив внутридневные потери в ожидании заседания Банка России, которое способно внести некоторые коррективы в динамику российской валюты.

Широко ожидается, что регулятор снова снизит ставку, на этот раз до 10%. Так, если ставка будет понижена сильнее и выйдет из двузначной зоны, решение Центробанка может оказать некоторое давление на крепкий рубль, который после временной коррекции возвращается в зону долгосрочных максимумов.

Впрочем, не стоит ждать бурной реакции рынка на предстоящее событие, особенно со стороны рубля, который традиционно довольно апатичен к корректировкам в монетарной политике.

Также рынки ждут выхода ключевых данных по инфляции в США, которые с большой долей вероятности вызовут реакцию доллара по всему спектру рынка.

Что же касается рубля, влияние статистики может тоже оказаться опосредованным, прежде всего по той причине, что «россиянин», заручившись импортно-экспортным фактором, торгуется в отрыве от внешнего фона», — считает эксперт.

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