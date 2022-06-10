Париж, 10 июня 2022, 15:27 — REGNUM Представители основных профсоюзов во Франции встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.
«Мы попросили об этой встрече, нам ее назначили», — заявил генеральный секретарь профсоюза «Рабочая сила» Фредерик Суийо.
От обеда в Елисейском дворце отказался профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».
Как сообщало ИА REGNUM, новостной канал RT France оспаривает 10 июня в Европейском суде приостановку вещания в рамках санкций ЕС против Москвы.
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