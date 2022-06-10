Париж, 10 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Новостной канал RT France оспаривает 10 июня в Европейском суде приостановку вещания в рамках санкций ЕС против Москвы, передает BFM TV.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

RT France оспорила запрет в суде ЕС в Люксембурге, утверждая, что это нарушает свободу выражения мнений, противоречащую европейскому законодательству.

Напомним, Sputnik и RT (включая франкоязычную версию RT France) были запрещены в ЕС, начиная со 2 марта.