Каир, 10 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Кабинет министров Египта отклонил запрос ряда депутатов парламента страны, которые предложили пересмотреть политику повышения цен на топливо для населения. Об этом 10 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой свой источник в комитете по ценообразованию на нефтепродукты в парламенте Египта.

Топливо

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По словам источника, правительство страны не только не снизит, но ещё более повысит цены. Ожидается, что будет утверждено новое повышение отпускных цен на бензин на 0,25 египетских фунтов (1 фунт = $0,053) на июль, август и сентябрь 2022 года, что является шестым повышением цен подряд.

Источник отметил, что с начала 2022 года цена на топливо в стране выросла на 1,5 фунта за литр.

Ранее с просьбой снизить цены к правительству Египта обратились парламентарии и представители бизнеса и промышленности страны, указавшие на то, что 88% предприятий были вынуждены сократить рабочие часы из-за подорожания энергоносителей.